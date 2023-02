OL - Mercato : bien avant de connaître Textor, Jeffinho portait déjà les couleurs lyonnaises !

Zapping But! Football Club OL : Peter Bosz peut-il tenir la saison sur le banc de l'OL ?

Arrivé le dernier jour du Mercato en provenance de Botafogo, l’autre club de John Textor, Jeffinho (23 ans) est le nouveau pari de l’OL. Un pari à plus de 10 M€ qui a quand même placé l’actionnaire américain de Lyon dans une position inconfortable au Brésil où les fans du Botafogo regrettent le départ de leur dribbleur.

Ce qu’on dit moins en revanche, c’est que Jeffinho aurait pu arriver plus tôt à Lyon… Et pour beaucoup moins cher. En effet, l’intéressé est issu du club académie de Ressende dans l’Etat de Rio (club filiale de l’OL au Brésil) et n’avait signé à Botafogo que l’été dernier pour un transfert à 300 000€.

Si, historiquement, le maillot de Ressende était vert, l’Olympique Lyonnais l’avait fait modifier en arrivant dans l’entité carioca pilotée par Durcesio Mello (qui est aussi présent à la tête du Botafogo et au conseil d’administration de l’OL). On notera que Jeffinho avait déjà joué en bleu et rouge avec le logo de l’OL sur le coeur. Il était donc prédestiné à rejoindre la Capitale des Gaules.