OL - Mercato : Blanc dévoile du lourd pour cet été, sa première recrue a signé !

Mahamadou Diawara à l’OL, c’est signé ! Selon RMC Sport, le jeune milieu de terrain du PSG a bien signé son premier contrat professionnel, d'une durée de trois ans, avec les Gones, ce lundi après avoir passé sa visite médicale. Approché par l’OM, le milieu défensif de 18 ans quitte donc Paris sans avoir joué une minute en pro avec son club formateur.

ManU au programme de l'été ?

Dans le même temps, l’OL a communiqué son programme de l’été. D’après Le progrès, les hommes de Laurent Blanc ne joueront pas de matches de préparation dans la région, mais plus probablement à l’étranger, les 23, 29 (ou 30) juillet et 5 août, en plus de Manchester United et d'un club des Pays-Bas lors du stage. Les noms des adversaires n’ont pas encore filtré. »