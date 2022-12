OL - Mercato : Laurent Blanc se frotte les mains, un renfort de taille déjà ferré ?

Zapping But! Football Club Olympique Lyonnais : Qu'attendre des futurs investisseurs américains de l'OL ?

L’OL va mieux. Après la déroute contre Arsenal en milieu de semaine dernière (0-3), les Gones ont retrouvé de l’allant en se défaisant de Liverpool hier en amical (3-1) et peuvent regagner Lyon plus sereinement.

« On est plus réjouis que contre Arsenal, mais l’objectif reste le même, le 28 décembre à Brest, explique Laurent Blanc à L’Équipe. Toute la dose de travail, il faut l’encaisser. On passera par des moments difficiles mais qui deviendront très positifs pour la deuxième partie de saison. Ici, on a su profiter des conditions climatiques très agréables et positives pour pouvoir bien travailler. Et ça, c'était un des objectifs de cette préparation. On a eu des gens qui étaient à disposition et qui ont été magnifiques avec nous, très professionnels. La nourriture est bonne, le temps est bon : on a passé une fort belle semaine. Maintenant, on retourne à Lyon et croyez-moi, le temps n'est pas tout à fait le même. »

Autre satisfaction du coach de l’OL : l’état d’esprit des jeunes. « Les jeunes commencent à comprendre ce qu’on veut mettre en place. J’ai été très agréablement surpris par leur investissement », a-t-il savouré alors que le quotidien sportif ajoute que l’autre point positif vient de Corentin Tolisso, qui a enchaîné deux rendez-vous à un bon rythme. « Il pourrait être la recrue attendue au milieu tant Blanc apprécie ses qualités », relève L’Équipe. À voir sur du plus long terme.