OL - Mercato : Boateng se fait déjà gentiment remettre à sa place

Franck Ribéry n’est pas le seul à avoir conseillé Jérôme Boateng sur son avenir doré à l’OL. Hans-Dieter Flick, son ancien entraîneur au Bayern Munich, l’a aussi poussé vers Lyon avant sa signature lors du dernier jour du mercato estival.

« Il m'a dit que c'est un bon club qui joue au niveau international et qu'il serait heureux pour moi si mon transfert à Lyon fonctionnait. Il m'a dit que je devais prendre la décision seule et qu'en fin de compte, je devais écouter mon intuition et mon cœur », a fait savoir le stoppeur de 33 ans à la télévision allemande hier. Si le nouveau sélectionneur de l'Allemagne ne nie pas son rôle dans ce dossier, il n’a pas forcément apprécié de voir son nom être relié à ce dossier.

« J'ai lu ces informations à propos de mes échanges avec Boateng. Dire que je lui ai dit d'aller là-bas ne serait pas totalement vrai, a-t-il expliqué en conférence de presse. J'ai souvent des discussions avec les joueurs, surtout lorsqu'ils ont besoin d'un deuxième avis pour prendre des décisions. Il est vrai que nous échangeons souvent avec Jérôme. Mais il est assez grand pour savoir ce qu'il veut. Je pense que c'est bien qu'il joue pour une équipe qui participe à des compétitions internationales. Au cours des deux dernières années, il a fait beaucoup d'efforts pour retrouver un très bon niveau. »