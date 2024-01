OL - Mercato : bonne nouvelle dans le dossier Danjuma ?

Zapping But! Football Club OL : Lyon peut-il descendre en Ligue 2 ?

Une partie de billard à trois bandes. Avec un club demandeur, l'OL, un club propriétaire du joueur, Villarreal, et un autre chez qui il évolue en ce moment-même, Everton. Pas simple, donc, pour que les Lyonnais parviennent à recruter l'attaquant international néerlandais.

Everton passe déjà à autre chose

Sauf que, et c'est là que réside l'espoir, les Toffees ne seraient pas opposés à l'idée de casser le prêt de Danjuma dès ce mercato hivernal. On sait que l'OL va accélérer sur le dossier dans les prochains jours, mais en attendant, et comme l'indique Ignazio Genuardi, Everton est déjà dans la volonté de chercher un nouvel attaquant.

Une bonne nouvelle ? Possible.

Ciblé par l’#OL, #Danjuma ne sera pas spécialement retenu par #Everton. Les Toffees sont d’ores et déjà en quête d’un successeur à l’international néerlandais qui est actuellement prêté par Villarreal. #Mercato — Ignazio Genuardi (@IgnazioGenuardi) January 1, 2024

