OL - Mercato : bonnes nouvelles pour Cherki et un chouchou de l’OM !

INFO BUT! : Yilmaz ou Malacia pour remplacer Emerson ?

L’ère Textor a débuté à l’OL. Passé entre les mains du géant américain cette semaine, le club rhodanien n’a pas tardé à frapper sur le marché des transferts puisqu’il avait déjà ficelé l’arrivée d’Alexandre Lacazette avant même son arrivée à la tête des Gones.

L’autre priorité de Jean-Michel Aulas, à savoir prolonger Rayan Cherki (18 ans), semble également bien partie. Alors que l'ASVEL a encore été sacrée championne de France de basket hier soir, le milieu offensif de l’OL était en tribunes et a donné de bonnes nouvelles au sujet d'un futur lyonnais. « Franchement, les discussions avancent bien, a-t-il indiqué à beIN SPORTS. Mon parti et celui du club s'entendent très bien. C'est bientôt la reprise et j'espère pouvoir faire de grandes choses avec l'Olympique Lyonnais. »

En parallèle du dossier Cherki, la piste Francis Coquelin (31 ans) prend forme. Suivi également par l’OM, le milieu de terrain de Villarreal pourrait être rapidement mis en vente par le club espagnol afin d’alléger sa masse salariale, d’après As. Le quotidien madrilène fait de plus savoir que son remplaçant a été trouvé par le sous-marin jaune : Manu Morlanes (Espanyol, 23 ans).

Pour résumer Si le projet de John Textor à l’Olympique Lyonnais alimente encore quelques doutes dans l’esprit collectif, on ne peut pas dire que le club rhodanien manque d’ambitions au mercato pour le moment. La preuve avec ces deux dossiers.

Bastien Aubert

Rédacteur