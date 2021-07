OL - Mercato : Bosz a convaincu un partant de rester

Zapping But! Football Club OL : tops, flops, avenir... le bilan de la saison 2020-2021 des Gones

Hier soir, l'Olympique Lyonnais a réalisé une très belle performance en amical contre Wolfsburg (4-1). Pour l'occasion, le nouvel entraîneur, Peter Bosz, avait nommé Moussa Dembélé capitaine et c'est tout sauf anecdotique car l'ancien buteur du Celtic était sur le départ avant son arrivée. Mais comme l'explique L'Equipe du jour, sa réflexion a quelque peu évolué…

« L’avant-centre, qui revient d’une saison quasi blanche après six mois de prêt sans jouer à l’Atlético Madrid et des incertitudes autour de son avenir, portait le brassard de capitaine. C’est un détail, mais il compte. « Je suis content d’être là, je n’ai jamais dit que je voulais partir, a assuré le buteur. Le coach m’a dit qu’il comptait sur moi il y a deux semaines. Dans sa philosophie, il nous demande de produire du jeu et que même si on fait des erreurs, ce n’est pas grave, il faut continuer. Donc oui, ça peut donner envie de rester. » »

Les unes du journal L'Équipe du dimanche 18 juillet 2021.

Le journal > https://t.co/R9h8R6C3ej pic.twitter.com/5VpTIcrZm2 — L'ÉQUIPE (@lequipe) July 18, 2021