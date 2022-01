OL - Mercato : Bosz a un plan B à Azmoun qui fait saliver l’OM et le FC Barcelone

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Au début du mercato, il ne faisait aucun doute que Sardar Azmoun allait s'engager avec l'OL. L'attaquant iranien était d'accord avec les Gones et le Zenit Saint-Pétersbourg acceptait de le laisser filer. Et puis, les dirigeants russes ont commencé à changer d'avis. Ils ne seraient finalement plus certains de vouloir s'en séparer. Sans compter qu'en Italie, on assure que la Juventus Turin fait le forcing pour l'avoir. Bref, la piste Azmoun s'enlise dangereusement pour les Lyonnais.

Mais ceux-ci ont un plan B plutôt alléchant. Selon le journaliste turc spécialisé dans les transferts Ekrem Konur, ils songeraient à faire revenir Anthony Martial, qui ne s'entend pas avec Ralf Rangnick à Manchester United. La rupture entre les deux hommes est consommée depuis ce week-end, quand l'Allemand n'a pas retenu le Français pour le déplacement à Birmingham afin d'y affronter Aston Villa (2-2), au motif que celui-ci ne voulait pas jouer. Martial a répondu que c'était un mensonge et que jamais il ne se serait permis ça. La concurrence est rude, toutefois, pour le joueur formé à l'OL mais qui n'y a joué qu'une saison chez les pros puisque l'OM et surtout le FC Barcelone (qui envisage un échange avec Ousmane Dembélé) sont aussi intéressés.

🗣️Lyon are continuing Zenit talks to transfer Sardar Azmoun.



📞Anthony Martial could be on Lyon's agenda if Lyon fail to secure a deal with Zenit. #OL #Zenit #MUFC



🔻VOLE🔻

🔜 https://t.co/FGB5A8DzJX https://t.co/Vy2FgrUvlA pic.twitter.com/xu5nbs4uK1 — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) January 17, 2022