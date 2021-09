OL - Mercato : Bosz est passé à deux doigts de coacher un autre club de L1 !

Zapping But! Football Club OL : les 10 plus grosses ventes des Gones

L’OL n’a pas traîné pour remplacer Rudi Garcia. Si Jean-Michel Aulas n’a pas réussi à attirer Christophe Galtier dans ses filets, ce dernier préférant le projet d’Ineos à l’OGC Nice, le président des Gones a su rebondir rapidement pour ferrer Peter Bosz. Le technicien néerlandais, libre, n’a pas mis longtemps avant de donner son aval pour venir entraîner l’OL.

Après un début de saison pour le moins poussif, la mayonnaise semble enfin prendre dans le vestiaire. On apprend néanmoins aujourd’hui que ce même Bosz aurait pu prendre une toute autre direction que Lyon cet été : l’OGC Nice était en effet proche de le recruter en cas d’échec justement avec Galtier !

« On avait visé trois entraîneurs de haut niveau, dont Christophe, bien entendu. Qui ? Joker. Cela pourrait vous donner des idées pour la suite. Peter Bosz ? Oui, a fait savoir Julien Fournier dans Nice Matin. Lucien Favre ? Non. Est-ce compliqué de travailler avec un proche ? Non. Avec Christophe, on se connaît depuis quinze ans. Il y a des moments où l’on rigole comme des potes, où l’on se branche. Parfois, il s’autorise à me rentrer dedans. Mais je n’ai aucune gêne à le faire également. Le jour où l’un de nous se vexe, ça sentira la fin. »

