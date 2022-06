OL - Mercato : Bosz et 6 joueurs dont le chouchou d’Aulas déjà menacés par Textor ?

Zapping But! Football Club Olympique Lyonnais : Qu'attendre des futurs investisseurs américains de l'OL ?

L’arrivée de John Textor n’a pas rassuré tout le monde à l’OL. SI celle-ci a provoqué un vent d’enthousiasme chez la plupart des supporters locaux, certains regardent toujours l’homme d’affaires américain avec scepticisme. En interne, plusieurs cadres pourraient même être surveillés de près dès le début de la saison. Peter Bosz en fait partie.

« L’entame de la saison sera cruciale, affirme L’Équipe. En interne, on sait que les cinq sorties du mois d’août (réceptions d’Ajaccio, Troyes et Auxerre ; déplacements à Lorient et Reims) donneront le ton. Le crédit de Bosz sera réduit, d’où l’obligation d’être opérationnel tout de suite. » Au-delà du seul cas de l’entraîneur de l’OL, plusieurs joueurs pourraient déjà se sentir fragilisés.

« À première vue, Moussa Dembélé, Léo Dubois, Jérôme Boateng et Houssem Aouar ont déjà un vrai retard., poursuit le quotidien sportif. Même Lucas Paqueta, qui a demandé à partir comme Aouar avant lui, s’est un peu éloigné du projet collectif. Autre cas épineux : Rayan Cherki. Aulas veut poursuivre l’aventure, et il aimerait s’imposer mais Bosz n’en fera pas un titulaire d’entrée. Il le trouve éloigné de ce qu’il recherche en termes d’investissement sans le ballon ou de courses. Sa qualité technique n’est pas remise en cause, son interprétation de ses consignes un peu plus. »

