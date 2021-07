OL - Mercato : Bosz sème déjà la zizanie, deux gros départs en vue ?

Zapping But! Football Club OL : les joueurs en fin de contrat en 2021

Peter Bosz sait déjà ce qu’il veut à l’OM : André Onana. Le gardien de l’Ajax d’Amsterdam, sous contrat jusqu’en 2022, pourrait être recruté cet été contre la somme de 8 M€. Cette piste surprenante serait le fait de Bosz, qui connaît bien l’international camerounais pour l’avoir lancé en 2016 quand il entraînait le club néerlandais.

Sauf que Le Progrès précise que le « dossier est complexe et apparaît gênant pour Anthony Lopes, le n°1 du poste aux côtés duquel son ancien coéquipier Rémy Vercoutre a été recruté pour l’aider à reprendre sa marche en avant. » Cette situation aurait donc créé un certains malaise au sein-même du club rhodanien.

Par ailleurs, deux départs pourraient s’organiser cet été. Selon le Daily Mail, Tottenham a ravivé son intérêt auprès de Joachim Andersen depuis la nomination de Nuno Espirito Santo sur le banc des Spurs. De son côté, Thiago Mendes aurait fait part à l'OL de son désir de rejoindre Flamengo et laisserait les clubs discuter entre eux.

Toby Alderweireld wants to LEAVE Tottenham and new boss Nuno Espirito Santo could sanction his exit as he eyes move for Joachim #Andersen following impressive loan spell at Fulham 🇬🇧#Spurs @SpursOfficial

(Daily Mail : https://t.co/40Ho1VlZHf) pic.twitter.com/zve4JXnQ0E