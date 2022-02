OL - Mercato : Bosz tient le remplaçant de Cherki !

Zapping But! Football Club Olympique Lyonnais : La question de la semaine

Le coup est rude pour Rayan Cherki (18 ans). Victime d’une fracture non déplacée du cinquième métatarse du pied droit samedi à Monaco (0-2), l’attaquant de l’OL a préféré ne pas prendre de risque en optant pour une opération afin de consolider le métatarse en question.

Sa saison pourrait ainsi être d’ores et déjà presque terminée puisqu’il ne devrait revenir sur les terrains que début mai. « Il n’aura plus qu’un an de contrat avec l’OL et si cette longue absence pourrait diminuer ses opportunités de transfert, elle ne le poussera pas non plus, a priori, à hâter les discussions de prolongation avec son club formateur », rappelle L’Équipe ce mardi.

La bonne nouvelle, puisqu’il y en a quand même une, c’est que l’OL tient déjà son remplaçant. En plus du retour de Karl Toko Ekambi de la CAN, le quotidien sportif rappelle que Romain Faivre peut occuper les mêmes zones que le jeune Lyonnais. Son arrivée à Lyon la semaine dernière est donc d’autant plus judicieuse.

La une du journal L'Équipe du mardi 08 février pic.twitter.com/VLVry4FmV0 — L'ÉQUIPE (@lequipe) February 7, 2022