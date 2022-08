OL – Mercato : Bruno Cheyrou ferme la porte à deux départs

Si l'OL ouvre la porte à certains départs (Aouar, Dembélé, Boateng, Da Silva), hors de question pour l'Etat-major des Gones de toucher à la jeunesse dorée de l'Académie. Surtout sur des joueurs ayant plus d'un an de contrat.

Sur OL Play, Bruno Cheyrou, le responsable du recrutement de l'OL, a été très clair sur les cas de Castello Lukeba et Malo Gusto, deux éléments très suivis à l'étranger : ces derniers ne partiront pas.

« Castello et Malo ne bougeront pas. Même s'ils peuvent attiser la convoitise, ce qui est normal, il n'y a pas eu d'offre et on ne veut pas en recevoir. On veut construire un projet autour de l'ADN OL, de la formation, de la jeunesse et ils rentrent dans ce cadre-là. Mais à un moment donné, au vu de leurs performances et de leur âge, on risque d'avoir des propositions très importantes. Pour le moment, il est hors de question d'y penser ».