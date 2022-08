OL - Mercato : ça bouge dans le dossier Lucas Paqueta !

On ne sait si ce sera la bonne. Et encore moins si l'OL acceptera un tel montant en provenance d'Angleterre et du club de West Ham. En attendants et c'est une information donnée par Sky Sports, les dirigeants des Hammers seraient récemment passés à l'offensive dans le dossier Lucas Paqueta.

A tel point qu'ils auraient envoyé une offre de 40 millions d'euros environ à l'OL pour s'attacher les services du milieu de terrain brésilien. A suivre.

BREAKING: West Ham have made a bid worth £33.7m for Lyon midfielder Lucas Paqueta.



They are also keeping an eye on Connor Gallagher's situation at Chelsea. If he is allowed to leave, the Hammers are very interested in doing a deal. pic.twitter.com/oAuC811F03