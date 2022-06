OL - Mercato : ça se précise pour la future destination d'Aouar

Zapping But! Football Club OL : Que penser du nouveau projet de l'OL présenté par Jean-Michel Aulas ?

Après une saison 2021/22 jugée décevante par l'ensemble des observateurs, Houssem Aouar et l'Olympique Lyonnais ont pris la sage décision de se séparer. Le milieu offensif de 23 ans n'a plus qu'une année de contrat avec son club formateur et comme les discussions pour une prolongation n'ont rien donné, un transfert satisfera toute les parties. Reste à trouver preneur.

Il a été question d'un intérêt du FC Séville ces dernières semaines. Intérêt confirmé hier soir par la célébre émission espagnole El Chiringuito. Le journaliste Diego Plaza Casals a expliqué que les négociations étaient en bonne voie entre les Andalous et les Gones, sans révéler quel serait le montant de l'indemnité. Pour Transfermarkt, Aouar est coté 25 M€ mais le directeur sportif sévillan, Monchi, n'a pas son pareil pour réaliser des bons coups à moindre frais.

Raphaël Nouet

Rédacteur