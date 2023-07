OL - Mercato : camouflet en vue pour Christian Pulisic ?

Zapping But! Football Club OL : Lyon doit-il vendre Rayan Cherki cet été ?

En matière de mercato, il faut se méfier de tout. Y compris des affirmations de certains médias, du moins tant que le joueur en question n'a pas signé dans un club ou ne s'est pas exprimé. Le cas qui nous occupe, cette fois, est celui du joueur américain de Chelsea, Christian Pulisic, qui, comme vous le savez sans doute, a envie de gagner du temps de jeu dans un nouveau club.

Non à Lyon

L'OL est susceptible de lui offrir, et a donc mis le prix pour en soumettant aux Blues une offre estimée à plus de 20 millions d'euros. Mais, depuis quelques minutes, et selon les informations du Daily Mail, Pulisic aurait informé ses dirigeants qu’il ne souhaitait guère signer à l'OL. "Quelle que soit leur offre".

Toujours selon média, la destination privilégiée par Pulisic est le Milan AC.

