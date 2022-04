OL – Mercato : Caqueret, Cherki, Aouar, Denayer... Le point sur les dossiers sensibles

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

L'espoir est de mise pour Caqueret et Cherki

Tous deux sous contrat jusqu'en juin 2023, Maxence Caqueret et Rayan Cherki sont des priorités pour l'OL qui discute toujours pour les garder. Concernant le première nommé, Vincent Ponsot est très clair : « On souhaite absolument qu'il reste avec nous et qu'il constitue le socle de l'équipe de demain. On lui a déjà fait savoir, et on continuera jusqu'à le convaincre ». Même discours pour Cherki : « J'ai rencontré ses représentants pour lui demander de rester avec nous ».

Aouar porte ouverte cet été

Également lié à l'OL jusqu'en juin 2023 et considéré comme un remplaçant par Peter Bosz, Houssem Aouar est un autre cas sensible. Cette fois-ci, c'est Jean-Michel Aulas qui a pris la parole : « On l'écoute. Il voulait déjà partir l'année dernière. Avec les blessures, il va peut-être encore plus jouer et cela peut lui permettre de se mettre en évidence. Il est lié au club jusqu'à la fin de la saison prochaine ». Aucune prolongation n'est en discussions pour le moment.

Denayer, sa mise au banc n'est pas une sanction

Enfin, sur l'épineux cas Jason Denayer, Vincent Ponsot a tenu à clarifier les choses. Si le Belge ne joue pas, ce n'est pas parce qu'il est libre en fin de saison et que le club a passé des consignes pour qu'il ne joue plus. C'est bel et bien un choix sportif de Peter Bosz : « Il n'y a aucun lien entre sa situation contractuelle et le terrain. Il est à la disposition du coach, et on souhaite que notre équipe gagne des matches ».

Alexandre Corboz

Rédacteur