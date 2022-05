OL - Mercato : Caqueret justifie sa prolongation et met la pression pour avoir le brassard de capitaine

Zapping But! Football Club Le retour de Lacazette à l'OL est-il possible ?

Lors de cette conférence de presse, le président des Gones a été le premier à prendre la parole, se réjouissant de la prolongation de Maxence Caqueret. "Il était demandée partout. L'OL est en mesure de lui apporter un certain nombre de perspectives, de contenu, et un projet qui est de gagner un maximum de titres. C'est une perspective d'avenir. Maxence est un talent de l'Academy. Quoi de plus convaincant vis-à-vis des journalistes, des supporters, de nos propres croyances que de faire en sorte que les meilleurs talents potentiels et actuels de l'OL s'engagent pour le long terme. On reconstruit, en partant d'un certain nombre de convictions, qui sont l'académie, l'appartenance à l'institution, la volonté de gagner... C'est un message clair. Je remercie Maxence de jouer le rôle de détonateur de cette nouvelle politique".

"On verra si je porterai le brassard de l'OL un jour"

Maxence Caqueret a ensuite livré ses premiers mots après la signature de sa prolongation. "C'est une confiance que je vais essayer de rendre chaque jour. J'espère qu'on va retrouver le haut niveau avec le club. Je suis sûr qu'on va réussir avec l'aide de notre académie, de nos jeunes joueurs et de notre effectif. Une évidence ? Non. Quand on connaît la situation, cette saison et nos résultats, ce n'était pas évident. L'OL reste mon club de coeur, le club que j'aime. C'est plus facile de prolonger dans ce club qui, pour moi, est toute ma vie. J'ai grandi ici, c'est le club de ma ville, de ma famille", a déclaré le milieu de terrain lyonnais avant de s'exprimer sur le capitanat. "On verra si je porterai le brassard de l'OL un jour. Mais ce n'est pas du tout une pression que je me mets. Si j'ai ce rôle un jour, ce sera avec joie et fierté".

Pour résumer Alors qu'il a prolongé ce mercredi son contrat jusqu'en juin 2026 avec l'Olympique Lyonnais, Maxence Caqueret était présent en conférence de presse aux côtés de Jean-Michel Aulas, Vincent Ponsot et Bruno Cheyrou.

