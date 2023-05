OL - Mercato : Castello Lukeba répond aux rumeurs anglaises

Zapping But! Football Club OL : Lacazette peut-il devenir le meilleur buteur de l'histoire du club ?

Faisant partie avec Rayan Cherki des deux principales valeurs marchandes de l'OL, Castello Lukeba (20 ans) pourrait être sacrifié cet été par les Gones afin de pallier au manque à gagner d'une nouvelle saison sans Coupe d'Europe.

« Je ne pense pas à mon avenir »

Présent en conférence de presse ce mercredi, le jeune défenseur a été lancé sur son avenir, lui qu'on dit fortement courtisé à l'étranger. Sa réponse a été assez claire : « Je ne pense pas à mon avenir. Pour l'instant, le plus important, c'est d’enchaîner les trois matchs qui restent et les gagner. Tout ce qui concerne mon avenir et l’extra sportif, je mets ça de côté et on verra ça en fin de saison ».

En coulisses, l'OL cherche également à prolonger son jeune patron de défense - actuellement lié au club jusqu'en juin 2025 - afin de conserver sa valeur élevée sur le marché. Dernièrement, Tottenham s'était déplacé pour voir à l'oeuvre Castello Lukeba. Un joueur pour qui Lyon a refusé une offre de 43 M€ de Chelsea en janvier dernier...

Pour résumer Bien que très suivi comme ce fut encore le cas à la Meinau face au RC Strasbourg, Castello Lukeba (OL) ne veut pas se laisser parasiter par les questions autour de son avenir. Possible partant de l'été, le défenseur est focus sur la fin de saison.

