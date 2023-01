OL - Mercato : ces six joueurs qui peuvent quitter Lyon dans les prochains jours

Zapping But! Football Club Olympique Lyonnais : Qu'attendre des futurs investisseurs américains de l'OL ?

Il y a des dossiers qui accaparent les esprits à l'OL. Ceux, notamment, de Rayan Cherki, courtisé par le PSG, et de Malo Gusto, approché depuis des semaines par Chelsea. Et il y a les autres, tous ceux dont on parle moins. Et pourtant. Si l'on se fie aux informations du quotidien l'Equipe, Laurent Blanc, l'entraîneur lyonnais, ainsi que sa direction, ont conscience qu'il faut opérer un grand nettoyage du vestiaire avant la fin du mercato hivernal.

Ne seront donc pas retenus certains éléments. Ainsi, Romain Faivre a de fortes chances de rejoindre le FC Lorient, Moussa Dembélé pourrait être poussé dehors à condition d'une offre intéressante à six mois de la fin de son contrat. Jeff Reine-Adélaïde, en dépit de sa tentative ratée à Séville, est espéré dans un autre club, Tetê, lui, intéresse deux clubs, un en Angleterre, un autre au Brésil. Et selon l'Equipe, en fin de matinée, le club anglais est Leeds avec qui ça pourrait se concrétiser assez rapidement.

Il y a enfin les dossiers Aouar, Boateng et Mendes, certes pas simples à gérer, mais que la direction lyonnaise va tenter de résoudre. Pour que Laurent Blanc puisse enfin compter sur tout son monde.