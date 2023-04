OL - Mercato : cette star explique les raisons de sa non-signature à Lyon !

Zapping But! Football Club OL - Lomami, El Arouch, Barcola ... Quelle pépite aura sa chance à l'OL cette saison ?

L’OL est passé à côté d’André Onana ! À l’été 2021, les Gones souhaitent recruter le portier camerounais qui évoluait à l’Ajax à l’époque. Il avait décidé de rejoindre l’Inter Milan, le gardien de 27 ans est revenu sur ce choix au micro de beIN Sports.

« Je parlais avec le président Aulas. Mais je ne pouvais pas choisir Lyon et laisser l’Inter. Je pense que l’Inter est un cran au-dessus de Lyon. Avec l’Inter, je pense que j’aurai plus de facilités pour remporter la Ligue des Champions et des trophées majeurs »

Toko Ekambi a poussé !

Son compatriote en sélection, Karl Toko Ekambi, a poussé à l’époque pour qu’il rejoigne le Rhône. « Tout le temps il me disait : 'c’est toi qu’on attend'. Il me mettait la pression (rires...) Chacun suit son chemin, et c’était important pour moi de rejoindre l’Inter. Je pense qu’ils ont une meilleure formation pour les gardiens. Je pense avoir fait le bon choix. Ça n’a pas été facile de dire non à Lyon », a reconnu l’international camerounais.