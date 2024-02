OL Mercato : Cherki partant l'été prochain, quatre clubs sont déjà chauds !

Zapping But! Football Club OL : Fabio Grosso, bonne ou mauvaise idée ?

Sorti du onze-titulaire du fait du Mercato d’hiver dispendieux de l’OL, Rayan Cherki (20 ans) vit sans doute ses derniers mois au sein de son club formateur. Encore sous contrat jusqu’en juin 2025, l’international Espoirs devrait être vendu l’été prochain afin que Lyon récupère une indemnité sur sa pépite (25-30 M€).

Cherki pourrait rester au sein du Eagle Football

Ekrem Konür a publié la liste des clubs intéressés par Cherki et elle est plutôt intéressante puisqu’en plus de Naples et de la Juventus Turin, Fulham … et le Crystal Palace de John Textor envisageraient de le récupérer.

Reste à savoir si l’un de ces clubs sera en mesure de transformer Cherki pour en faire un vrai joueur d’équipes avec des statistiques lui permettant de franchir un cap…

💣💥❗🇫🇷 #OL ⚪❗

Napoli, Juventus, West Ham, Crystal Palace and Fulham are interested in Lyon midfielder Rayan Cherki.



▫️The Ligue 1 club wants about 25/30 million euros for the 20-year-old French player. pic.twitter.com/7zyYKWLx82 — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) February 23, 2024

