OL - Mercato : Cherki répond à l’appel du PSG, des nouvelles de Blanc et Lacazette

Zapping But! Football Club Olympique Lyonnais : Qu'attendre des futurs investisseurs américains de l'OL ?

Présent dans l’équipe type de la 23e journée de L1, Rayan Cherki (19 ans) enchaîne les bonnes prestations en ce mois de février. Hier, l’attaquant de l’OL en a profité pour revenir sur les rumeurs l’envoyant au PSG cet hiver.

« J’ai vécu ça simplement, a-t-il affirmé hier après la victoire contre le RC Lens (2-1). Je ne regarde pas forcément les réseaux sociaux, ni la télé. Je fais mon petit bout de chemin. Quand ce sera l’heure de parler, on parlera de ça. »

Par ailleurs, Franck Passi a donné des nouvelles de Laurent Blanc (absent sur le banc) et d’Alexandre Lacazette (sorti sur blessure). « Laurent est encore un peu souffrant, il a quelques jours de repos et on espère le récupérer le plus rapidement possible, a-t-il déclaré en conférence de presse. Lacazette va passer des examens lundi, il ressent un petit truc derrière la cuisse. On espère qu’il ne sera pas absent trop longtemps. »