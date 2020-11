OL - Mercato : Cheyrou a ramené un cador du PSG dans ses valises

Arrivé cet été en provenance de l'équipe féminine du PSG où il était directeur sportif, Bruno Cheyrou dirige désormais le recrutement de l'Olympique Lyonnais. S'il n'est pas d'accord dans tous ses choix avec son directeur sportif Juninho, Cheyrou est quand même arrivé avec un certain pouvoir décisionnaire dans la Capitale des Gaules.

En effet, Bruno Cheyrou a ramené dans ses bagages Alexandre Jeannin, l'ex team manager des filles du PSG, venu scouter pour lui des talents à travers l'Europe. Dans L'Est Eclair, l'ancien joueur de l'ESTAC a raconté son intégration dans une cellule désormais composée de quatre personnes avec Michel Rouquette et Patrice Girard.

Jeannin s'occupe du scouting à l'international

« J’ai déjà fait les quatre coins de l’Europe en même pas deux mois. Mais moi, je suis un vadrouilleur. J’ai fait l’Angleterre, Doha, Dubaï, je suis célibataire, je peux vivre n’importe où. Il n’y avait pas vraiment de frein pour que j’accepte cette proposition (…) En ce moment, je vais surtout là où je peux aller, avec les fermetures de frontières, les matchs à huis clos… Dernièrement, j’ai pu faire Serbie, Croatie et Danemark. Tout au début, j’ai fait la Turquie, la Hollande. Je dois me rendre au Portugal. On se partage les zones, mais c’est moi qui suis surtout dédié à l’international », a-t-il expliqué.

La chance d'Alexandre Jeannin ? Son carnet d'adresses. « Le réseau professionnel joue beaucoup. En quinze années en Angleterre, j’ai connu pas mal de monde dans le football, des agents, des entraîneurs. J’ai fait connaissance de personnes qui travaillent à la FIFA, à l’UEFA… Naturellement, mon réseau s’est agrandi ».