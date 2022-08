OL – Mercato : Cheyrou annonce que Paqueta pourrait partir, mais…

Zapping But! Football Club OL - INFO BUT! : Yilmaz ou Malacia pour remplacer Emerson ?

Le mercato de l’OL est loin d’être terminé. Les dirigeants lyonnais, qui ont annoncé ne plus vouloir recruter sans départ au préalable, pourraient encore perdre plusieurs joueurs. D’un côté, le dossier Cherki traine et son départ avant la fin du mercato n’est pas exclu. De l’autre Lucas Paqueta pourrait lui aussi faire ses bagages cet été pour tenter un challenge à l’étranger. Cependant, le brésilien se trouve dans une situation complexe.

Pas d’offre

En effet, Lucas Paqueta attire la convoitise de plusieurs grands clubs européens pour cet été. Cependant, dans une interview accordée à OLTV, Bruno Cheyrou explique pourquoi le brésilien est encore à l’OL : « C’est certain qu’on aura plus de chances d’être dans nos objectifs avec lui, mais il y a aussi une logique économique. Pour le moment, on n’a pas encore eu cette offre. On est contents qu’il soit encore là. »