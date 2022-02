OL - Mercato : Cheyrou vend du rêve et donne des noms !

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Face aux mauvais résultats actuels, la recette est simple : croire en des jours meilleurs. Voici sans doute pourquoi à l'OL, qui inquiète quant à une non qualification européenne en fin de saison, le directeur du recrutement évoque clairement le retour de certaines légendes. Benoît Cheyrou ne s'interdit en effet pas grand chose, comme il l'a déclaré au site OlympiqueetLyonnais.

"Quand le mercato du mois de janvier a débuté, on a évoqué Tanguy Ndombele. Au début, je me disais que c’était impossible. Mais petit à petit, devant sa volonté de revenir, on a réussi à le faire revenir. Pour Lacazette, je ne vous dis pas qu'on y arrivera, mais il faut que l’on essaie. Sans vendre de rêve à qui que ce soit, on essaiera d’être le plus ambitieux possible dans les joueurs que l’on voudra recruter.

J’ai eu la chance de suivre pour beIN Sports la campagne européenne de l’OL il y a trois ou quatre ans. Tolisso et Lacazette, ils étaient largement au-dessus. Et si Lacazette pouvait revenir avec plus d'expérience et de maturité... Qui serait contre le retour d'Alexandre Lacazette ?"