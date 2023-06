OL - Mercato : Cheyrou visait quatre stars pour cet été !

Zapping But! Football Club OL : Aulas est-il le meilleur président de l'histoire du foot français ?

Moqué tout au long de la saison pour sa comparaison très prétentieuse entre son recrutement et celui de l'OM l'été dernier, Bruno Cheyrou a payé les pots cassés après une saison très décevante de l'OL. Il a été invité à rendre son tablier de directeur sportif pour occuper d'autres fonctions dans la galaxie de John Textor. Et il se pourrait que les Gones finissent par le regretter ! Car, si on en croit Foot Mercato, Cheyrou préparait une sacrée intersaison avec l'arrivée de quatre joueurs très connus. Et quatre joueurs libres, qui plus est !

Quatre joueurs expérimentés, talentueux et libres !

Le premier d'entre eux était Roberto Firmino. L'attaquant brésilien de 31 ans n'a pas prolongé avec Liverpool et se retrouve sur le marché. Cheyrou l'aurait bien vu en duo avec Alexandre Lacazette. Pour les alimenter, il lorgnait le Japonais Daichi Kamara, également libre après la fin de son contrat à Francfort et qui devrait s'engager avec l'AC Milan. A la récupération, l'ancien Monégasque Youri Tielemans était ciblé, lui qui est libre après son expérience à Leicester, et en défense, c'est Evan Ndicka, en fin de contrat à Francfort et pisté par l'OM, qui était dans le viseur. Les quatre ne seraient peut-être pas venus dans le Rhône mais ils avaient le mérite de démontrer que Cheyrou avait de bonnes idées.

La fiche de Roberto Firmino

Exclu 🚨: avant d'être écarté de la cellule de recrutement, Bruno Cheyrou travaillait sur une liste de joueurs libres qu'il ciblait pour l'OL.

▪️ Roberto Firmino (Liverpool)

▪️ Chris Smalling (AS Roma)

▪️ Daichi Kamada et Evan Ndicka (Francfort)

▪️ etc.https://t.co/nkdadX6Gdl — Sébastien Denis (@sebnonda) June 9, 2023

Pour résumer Roberto Firmino, Youri Tielemans, Evan Ndicka et Daichi Kamara figuraient sur les tablettes de Bruno Cheyrou pour cet été. Rien ne dit que les quatre joueurs seraient venus à l'OL mais ils montraient au moins que l'ancien directeur sportif avait de l'ambition.

Raphaël Nouet

Rédacteur