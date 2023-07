OL - Mercato : Clinton Mata a signé, les dessous de l'opération dévoilés !

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Clinton Mata à l'OL, c'est officiel. Après cinq saisons au FC Bruges, le latéral droit angolais a paraphé un contrat de trois saisons, soit jusqu'en juin 2026 « C’est un grand honneur pour moi de faire partie de la famille OL, a-t-il confié. J’ai été formé en tant que milieu de terrain puis j’ai été repositionné par la suite. Je peux jouer aussi bien latéral que piston droit. Je suis avant tout un défenseur, mais si je peux m’infiltrer dans la surface adverse je le fais avec plaisir. »

Un transfert de 5 M€

Selon nos informations, l'OL a déboursé 5 M€ en indemnités de transfert et aura 10% sur une éventuelle plus value.

💥 Aujourd'hui, c'était la reprise et Clinton Mata est déjà prêt ! 💥#Mata2026 pic.twitter.com/34EXiiQRuz — Olympique Lyonnais (@OL) July 6, 2023

