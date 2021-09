OL - Mercato : comment Bosz a écarté la piste Kurzawa en un coup de fil

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Le numéro de France Football pour le mois de septembre revient sur les transferts ratés de l'intersaison. Il y est question de l'OL à deux reprises avec le désormais célèbre dossier André Onana mais aussi à cause de l'échec de la piste Layvin Kurzawa. On apprend, concernant cette dernière, que c'est Peter Bosz qui a demandé à son directeur sportif, Juninho, de passer à autre chose après avoir eu le joueur du PSG au téléphone.

"C'est alors que Juninho contacte le Parisien en lui donnant le numéro de Peter Bosz pour qu'il discute avec lui, peut-on lire dans le mensuel. Mais le coup de fil entre Kurzawa et le coach de l'OL ne va pas bien se passer, notamment parce que le natif de Fréjus demande une dizaine de jours réflexion, un délai qui a le don d'irriter le Batave, qui le fait savoir à "Juni" en lui expliquant qu'il veut des joueurs investis dans le projet lyonnais. C'est ainsi que le choix se portera vers l'Italien Emerson, en provenance de Chelsea." Et que Kurzawa finira par rester au PSG, où on ne compte pas sur lui…

Léonardo, très clairement, va devoir s’activer pour éjecter et vendre 5 voire 6 joueurs de l’effectif actuel : Bakker, Kurzawa, Herrera et son contrat platinum, Sarrabia, Kherer, .., pic.twitter.com/6vPtt5mZ2O — Mr Choupy (@MisterChoupy) September 12, 2021