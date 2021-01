OL – Mercato : condition physique, caractère... Pierre Ménès a des doutes sur Islam Slimani

Dembele out, Slimani in : l'OL a réajusté son attaque cet hiver en allant chercher Islam Slimani, très performant la saison passée à l'AS Monaco. Mais l'Algérien, entré en jeu hier lors de la défaite lyonnaise contre Metz (0-1), a vécu une première partie de saison blanche (ou presque) à Leicester et Pierre Ménès estime que cela peut être un souci...

« Je l'ai trouvé un peu emprunté »

« Je l'ai trouvé un peu emprunté à son entrée en jeu mais c'est normal, a commenté le consultant de Canal Plus. Il n'a quasiment pas joué à Leicester. Et il n'a quasiment pas été demandé non plus, c'est étonnant par rapport à ses performances à Monaco. » Et à Ménès d'ajouter : « Il a la réputation d'avoir un caractère difficile, peut-être que ça a joué en sa défaveur. Là, il vient à Lyon pour être doublure des attaquants. Il peut jouer partout devant. Les choses sont claires. Il est excellent. Mais on va voir comment il va gérer cette situation de doublure. »