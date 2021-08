OL – Mercato : coup de frein pour Shaqiri, Liverpool s'agace !

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Vers un revirement de situation dans le dossier Shaqiri ? Alors que l’Olympique Lyonnais aurait trouvé un accord avec l’attaquant suisse, les négociations seraient compliquées avec Liverpool. Et pour cause les dirigeants des Reds auraient trouvé ridicule l’offre de l’OL rapporte Neil Jones, journaliste de Goal proche de Liverpool. « J’en ai parlé à quelqu'un qui a décrit la proposition de l’OL comme « ridicule », vraiment comme une offre ridiculement basse. En gros, c’est 6 millions d’euros » a-t-il déclaré à RedMenTv.

Une information confirmée par Le Progrès qui rapporte que « Lyon marche sur des œufs et assure que n’est rien n’est fait (…) « même un écart de 2 ou 3 millions d’euros, en ces temps difficiles, peut mettre fin à une opération ». Alors que l’OL s’est déjà fait avoir dans le dossier Onana durant ce mercato, les supporters lyonnais pourraient s’agacer mais aussi Peter Bosz qui réclame du renfort. Pour l’instant l’OL n’a signé que Damien Da Silva et Henrique, tous les deux libres mais pas qui ne seraient pas considérés forcément comme des titulaires en devenir pour l’entraineur néerlandais.

Toujours selon les informations de Neil Jones, Liverpool espérerait bien plus dans cette transaction. « Même s'il n'a pas beaucoup joué, il a été l'un des footballeurs les plus remarquables de la Suisse lors de l'Euro, il n’a pas encore trente ans, il lui reste encore de quoi faire quelques saisons au meilleur niveau. Je pense que Liverpool recherche près ou plus de 12 millions d’euros ». Reste à savoir si Jean-Michel sera prêt à débourser une telle somme.

