OL - Mercato : coup de théâtre pour Cherki !

Le journal L'Equipe a annoncé que l'Olympique Lyonnais et Rayan Cherki seraient enfin proches de trouver un accord pour la prolongation de contrat de l'international Espoirs français, qui devrait être actée ce lundi lors d'une ultime réunion entre les dirigeants lyonnais et les représentants du joueur de 18 ans.

L'OL et Cherki n'avaient finalement pas rendez-vous

Mais selon les informations de Foot Mercato, aucun rendez-vous n'aurait été programmé ce lundi pour boucler cette prolongation. Mais que les supporters de l'OL se rassurent, les discussions se poursuivraient entre les deux parties et se dérouleraient de manière constructive. Enfant du club rhodanien, Rayan Cherki n'a plus qu'un an de contrat chez les Gones.

🚨Info : L'OL et Ryan Cherki 🇫🇷 n'ont pas eu RDV ce lundi.



