OL - Mercato : coup de théâtre pour Marcelo !

Quelle ne fut pas la surprise des supporters de l’OL hier en découvrant la liste de Peter Bosz pour la Ligue Europa. Marcelo y figure, lui qui a a été écarté de l’équipe première suite à un comportement déplacé depuis la défaite cuisante à Angers en début de saison (0-3).

L’Équipe, qui affirme qu’il ne faut pas trop s’attarder sur ce petit événement, ajoute que le défenseur brésilien semble reprendre le flambeau de Mapou Yanga-Mbiwa, dont les dernières années de contrat à l’OL avaient été particulièrement discrètes. Dans un premier temps, le Brésilien de 34 ans avait laissé filtrer sa volonté de quitter le club et l’OL avait envisagé une séparation à l’amiable à deux ans de la fin de son contrat.

Mais Marcelo, finalement, n’a pas eu très envie de partir et n’a pas répondu, notamment, à l’offre de Demirspor. « Il est dans une ville où il se sent bien, où ses enfants sont scolarisés, où il apprécie son nouveau contrat, où il assume facilement le reproche de beaucoup jouer au golf, et où il attend le moment où l’OL aura besoin de lui », conclut le quotidien sportif. Son passé dans le registre du banni revenu en grâce (avec Rudi Garcia) parle pour lui.

La une de L'Équipe du mercredi 8 septembre.



