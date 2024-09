OL : coup de tonnerre à Lyon, David Friio mis à pied !

C'est le quotidien l'Equipe qui donne l'information : l'OL va bientôt chercher un nouveau directeur sportif. Car pour David Friio, c'est en effet terminé. Selon le quotidien sportif, il a été mis à pied et va bientôt être définitivement écarté par le club.

Textor voulait plus de départs

Le board d'Eagle l'a ainsi décidé pas plus tard que ce matin. Friio, de toute évidence, paye au prix fort des relations devenues très difficiles avec son président, John Textor, notamment agacé par la gestion des départs lors du dernier Mercato estival. Que le président lyonnais attendait et espérait beaucoup plus nombreux.

L'information a été confirmée par le club il y a quelques minutes au travers d'un communiqué.

L’Olympique Lyonnais dispense d’activité son directeur sportif, David Friio, dans l’attente d’une décision à venir dans les jours prochains. — Olympique Lyonnais (@OL) September 6, 2024