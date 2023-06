OL - Mercato : coup de tonnerre pour le futur directeur sportif de Textor !

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

L’OL est en quête d’un nouveau directeur sportif pour guider son mercato estival. Selon Foot Mercato, quatre noms seraient aujourd'hui ciblés : ceux des anciens Mathieu Bodmer (actuellement en poste au Havre) et Eric Abidal (libre), celui de Loïc Désiré (Strasbourg) et d'un étranger suivi par Textor. Si le nom d'Abidal ne ferait pas l'unanimité en interne, la piste Bodmer, elle, était très sérieuse et bien avancée en début de semaine.

Blanc aura son avis à donner

Dans son édition du jour, Le Progrès donne de nouvelles indications qui remettent tout en cause dans ce dossier ! « Au sujet des fameuses pistes francophones, qui concerneraient un poste de directeur sportif, elles sont très opaques, peut-on ainsi lire dans le quotidien régional. Juninho est loin de tous les dossiers. Bodmer et Abidal ne seraient pas cités. Et Laurent Blanc aura sans doute son avis à donner. »

Pour résumer John Textor continue de creuser plusieurs pistes alléchantes en vue de trouver un nouveau directeur sportif digne de ce nom pour l'Olympique Lyonnais. Les noms déjà avancés plus tôt cette semaine ne correspondent plus !

Bastien Aubert

Rédacteur