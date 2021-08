OL - Mercato : coup dur pour Emerson

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

L’OL en concurrence avec le Napoli pour Emerson Palmieri ? Alors que l’OL n’a pas réussi à s’entendre avec le PSG pour le transfert de Layvin Kurzawa, les dirigeants rhodaniens se seraient rabattus sur Emerson Palmieri pour renforcer leur poste de latéral gauche. Cependant l’OL doit faire face à la concurrence du Napoli pour le défenseur de Chelsea selon les informations d’Ignazio Genuardi.

Le journaliste spécialiste du Mercato rapporte notamment sur son compte Twitter qu’Emerson serait la priorité absolue du nouvel entraineur de Naples, Luciano Spalleti. Si de son côté Chelsea auraient prolongé d’un an le contrat de leur défenseur, jusqu’en juin 2023 donc, Emerson ne serait que le 3e choix dans la hiérarchie de Thomas Tuchel et pourrait avoir des envies d’ailleurs pour bénéficier de plus de temps de jeu.

L'OL d'accord avec Chelsea, Emerson prêt à attendre le Napoli ?

De plus, le journaliste rapporte également qu’après avoir demandé jusqu’à 25 millions avec bonus pour le récent vainqueur de l’Euro et de la Ligue des Champions, les Blues pourraient désormais se satisfaire d’un prêt avec option d’achat ce qui ne plaisait pas aux napolitains jusqu’à aujourd’hui qui souhaiteraient un prêt sec. Chelsea serait de son coté tombé d'accord avec l'OL pour un prêt avec option d'achat obligatoire. Néanmoins, le sextuple champion de France attend désormais la réponse du principal intéressé qui pourrait attendre que le Napoli s'engage également dans la négociation d'un prêt avec option d'achat obligatoire rapporte Ignazio Genuardi. Affaire à suivre, Juninho va sans doute devoir se montrer convaincant alors que Naples joue la Ligue des champions cette année contrairement à l'OL qui n'est qualifié que pour la Ligue Europa.

Comme indiqué hier, le club du président De Laurentiiis est particulièrement intéressé mais le budget est ultra serré. Les Gones souhaitent être fixés au plus vite. — Ignazio Genuardi (@IgnazioGenuardi) August 17, 2021