OL - Mercato : coup dur pour les Gones avec Lo Celso

En quête urgente d'un remplaçant à Bruno Guimarães, en partance pour Newcastle, l'Olympique Lyonnais a fait du milieu de terrain de Tottenham, Giovanni Lo Celso, sa priorité.

Selon les informations du journal L'Equipe, l'OL et les Spurs seraient tombés d'accord pour le prêt jusqu'à la fin de la saison de l'ancien joueur du Paris Saint-Germain. Une information confirmée par le journaliste italien, Fabrizio Romano, qui nous apprend que Villarreal aurait également approché Tottenham pour se faite prêter l'international argentin, qui n'aurait pas encore donné son feu vert pour rejoindre le club rhodanien.

OL and Tottenham have an agreement in place for Gio Lo Celso on loan deal, not in doubt as revealed today afternoon - but it’s still not fully agreed on player/contract side. ⚪️ #THFC



…and also Villarreal have now approached Tottenham for Lo Celso on loan. 🟡 #Villarreal https://t.co/YIJlFjGz0I