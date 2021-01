Zapping But! Football Club OL : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Aujourd'hui au FC Porto, Pepe (37 ans) finit tranquillement sa carrière au sein des Dragons après un passage réussi de dix ans au Real Madrid. Mais l'histoire aurait pu s'écrire autrement pour l'international portugais (113 capes).

Pepe, l'un des coups tentés par Marcelo

En effet, dans un entretien au média portugais Expresso, Pepe a reconnu avoir fait l'objet d'une approche de l'OL en 2004, quelques jours seulement avant son transfert du Maritimo à Porto : « Un représentant de Lyon est allé chez moi au Brésil pour me faire signer. Il y avait plus d'un million de dollars sur la table. J'ai tenu ma parole envers Jorge (Mendes, son agent) et je suis allé au FC Porto ».

Une histoire que nous sommes en mesure de vous confirmer. A l'époque, l'OL cherchait un défenseur rugueux et de préférence lusophone pour évoluer avec Claudio Caçapa. Bernard Lacombe s'était alors rapproché de son contact au Brésil Marcelo Djian. Ce dernier avait établi une liste de joueurs et Pepe était l'un des premiers choix. Face au refus du natif de Maceio, Lyon s'était finalement orienté sur une piste parallèle. Celle menant à son fameux policier Cris...