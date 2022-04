OL - Mercato : Daniel Riolo balance sur Aulas et dévoile le nom de 4 départs majeurs dont Bosz !

Zapping But! Football Club Le retour de Lacazette à l'OL est-il possible ?

L’OL n’a pas rassuré grand monde dimanche malgré sa victoire contre le SCO d’Angers (3-2). Bien que les Gones ont montré une belle force de caractère, leurs carences défensives ont été criantes avant de croiser la route de West Ham jeudi en quarts de finale de la Ligue Europa.

En attendant ce rendez-vous crucial de la saison, Daniel Riolo a vidé son sac sur ce qu’il se passait en interne. Le polémiste de RMC Sport n’a notamment pas été tendre avec Jean-Michel Aulas, surtout après le départ de Juninho cet hiver.

« Lyon a un nombre assez impressionnant de joueurs qui ne respirent pas la joie de vivre et je me demande même dans quelle mesure ils ne sont pas déjà ailleurs dans leurs têtes, a-t-il déploré. Aouar, ça fait très longtemps qu’il n’a plus la tête à Lyon. Emerson, je crois que ça le fait vraiment ch*** d’être là. Boateng se demande ce qu’il fout là et Bosz à quel moment il va partir ! En parallèle, Aulas part dans une communication où il est en train de préparer la suite. Et tout ce qu’il dit c’est mettre tout sur la faute de Juninho afin de solder la saison de l’OL ! Mais à Lyon, ça ne trompe personne. »

🗣️💬 "Il y a des joueurs qui ne respirent pas la joie de vivre et pas seulement, certains sont également, déjà ailleurs dans leurs têtes !"@walidacherchour et @DanielRiolo sont inquiets pour la fin de saison de Lyon. pic.twitter.com/iwppTD8hbA — After Foot RMC (@AfterRMC) April 4, 2022

Pour résumer Daniel Riolo n’est pas du tout optimiste pour la fin de la saison de l’Olympique Lyonnais après la victoire étriquée contre le SCO d’Angers dimanche pour le compte de la 30e journée de Ligue 1 (3-2). Le polémiste balance.

