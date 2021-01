OL - Mercato : Dembélé à deux doigts d’un départ, Aulas attend déjà un pactole !

L’OL serait sur le point de perdre Moussa Dembélé. Alors que Rudi Garcia a fait savoir hier en conférence de presse qu’il était enclin à conserver son attaquant au mercato, les dernières nouvelles ne vont pas dans ce sens.

« Si quelques détails restent à régler, notamment liés à d'éventuels bonus, un certain optimisme règne dans ce dossier, assure Foot Mercato. L'accord financier tournerait autour d'un prêt avec option d'achat non obligatoire, légèrement supérieure à 35M€, et, assortie d'un pourcentage sur une éventuelle plus-value à la revente. De sources proches du club espagnol, les différentes parties se sont entendues pour lever l'option d'achat à l'issue de la saison. »

Simeone a pesé de tout son poids dans le dossier Dembélé

Marca, dans son édition du jour, confirme l’état avancé des discussions. S’il se concrétise, Diego Simeone aura été pour beaucoup dans ce dénouement. « L'entraîneur des Colchoneros avait repéré Dembélé lors de son éclosion au Celtic Glasgow, en 2016, et il avait même soufflé le nom du buteur à l'Atlético, poursuit FM. Un argument qu'a utilisé ‘El Cholo’ pour le convaincre de son futur rôle dans l'équipe et de son ambition élevée. »