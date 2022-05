OL - Mercato : Dembélé remplacé par Lacazette, le plan lyonnais s'affine

Zapping But! Football Club OL, OM, LOSC - INFO BUT! : Satriano (Stade Brestois) affole la Ligue 1 !

Auteur de 16 buts en Ligue 1 depuis le début de l'année civile, Moussa Dembélé (OL, 25 ans) a l'occasion de faire mieux que Robert Lewandowski et Kylian Mbappé à la faveur d'une nouvelle soirée fructueuse face à Clermont ce soir. Du côté de Lyon, on espère sincèrement que l'attaquant passé par Fulham et le Celtic Glasgow se mettra en avant... pour être vendu cet été.

L'OL aimerait que ses performances lui ouvrent des portes

En effet, sous contrat jusqu'en juin 2023 et refusant de prolonger, Dembélé est plutôt dans l'optique de faire une « Memphis » en honorant son contrat à terme et en signant libre dans le club de son choix avec une plus grosse prime à la signature... A moins qu'un offre qui ne se refuse pas ne tombe cet été.

Du côté de l'OL, on sent bien que les clubs anglais commencent à frémir et qu'un début d'année 2022 de tous les records ne ferait pas tâche au moment d'assurer sa promotion. Lyon étant désireux de faire revenir Alexandre Lacazette (Arsenal) libre cet été, Moussa Dembélé doit permettre de dégager des liquidités immédiates. Pas forcément 40 ou 50 M€ mais à minima une somme permettant de rentrer dans les frais initiaux..

L'OL se frotte les mains pour Dembélé La forme actuelle de Moussa Dembélé à l'OL ouvre de nouvelles perspectives au Mercato. Les Gones ne désespèrent pas de se séparer de leur attaquant cet été... Jean-Michel Aulas carresse le souhait qu'un grand club anglais débarque rapidement.

Alexandre Corboz

Rédacteur