OL – Mercato : Denayer, Kadewere, latéral droit... Les derniers échos de l'été lyonnais

Si Jean-Michel Aulas s'est voulu ferme avec Marcelo Guedes, cible de Besiktas, qu'il voit encore comme le patron de la défense XXL de l'OL, cela n'empêche pas les rumeurs de départs de circuler dans la Capitale des Gaules. En défense, tout le monde ou presque semble sur le marché. D'après L'Equipe, le cas de Jason Denayer (25 ans, en fin de contrat en 2022) est aussi sensible. Le Belge plait à Naples et pourrait faire l'objet d'une offre.

Devant, Memphis Depay, Houssem Aouar, Moussa Dembélé ou Jeff Reine-Adélaïde ne sont pas les seuls à réfléchir à un départ. Même chez les derniers arrivants comme Tino Kadewere (24 ans), transféré du Havre cet hiver mais arrivé qu'en juin, il y a des interrogations. Dans le sens des arrivées, tous les postes ne seront pas non plus comblés par des renforts.

Un recrutement interne pour le poste de latéral droit ?

Toujours selon L'Equipe, le poste de latéral droit – qui est passé de saturé avec trois internationaux (Dubois, Tete et Rafael) – n'est désormais plus que la propriété exclusive de l'ancien Nantais... Et Lyon devrait faire avec les moyens du bord.

Rudi Garcia a testé le très jeune Malo Gusto (17 ans) cette semaine à l'entraînement mais l'idée pourrait être de décaler un milieu dans le couloir. Jean Lucas, dont les horizons sont bouchés dans le cœur du jeu, a travaillé un reclassement en tant que piston...