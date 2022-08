OL - Mercato : départ imminent pour un indésirable, 50 M€ à l'horizon ?

Zapping But! Football Club OL - INFO BUT! : Une grosse surprise en plus de Tolisso ?

Arrivé à l'été 2019 à l'Olympique Lyonnais en provenance de l'Altay SK, le défenseur central turc, Cenk Özkaçar, devrait quitter le club rhodanien avant la fin du mercato estival.

Podcast Men's Up Life

Özkaçar se dirige vers Valence

Un temps pisté par Cremonese, promu en Série A cette saison, le joueur de 21 ans devrait rejoindre Valence sous la forme d'un prêt avec option d'achat, selon les informations du journaliste italien, Nicolò Schira. Le dossier arriverait au stade final. Prêté la saison dernière à Louvain, Cenk Özkaçar n'aura disputé qu'un match officiel sous le maillot lyonnais.

Par ailleurs, Foot Mercato fait savoir que Newcastle était revenu à al charge pour Lucas Paqueta et pourrait bien finir par avoir gain de cause. Les Magpies devraient ainsi formuler une offre comprise entre 45 et 50 millions d'euros pour recruter le milieu de terrain brésilien et peuvent compter sur un allié de poids en la présence de Bruno Guimaraes. À suivre...

Cenk Ozkacar to #Valencia from #OlympiqueLyonnais on loan with option to buy is at the final stage. #transfers #OL — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 21, 2022

Pour résumer Le défenseur central turc, Cenk Özkaçar serait sur le point de quitter l'Olympique Lyonnais pour s'engager avec Valence sous la forme d'un prêt d'une saison avec option d'achat.

Fabien Chorlet

Rédacteur