OL – Mercato : Depay, Aouar, Dembélé, Reine-Adélaïde... La grosse mise au point d'Aulas

Dans le quotidien régional, Jean-Michel Aulas l'a assuré : « Nous ne perdrons pas Moussa Dembélé, Memphis Depay et Houssem Aouar ensemble ». « À 10 jours de la fin du mercato, aucun des trois n’est parti. Et je n’imagine pas que cela se fasse. Si un ou deux partent, ils seront remplacés. Bruno Cheyrou et Juninho travaillent sur les hypothèses de remplacements. La meilleure solution, c’est qu’il reste tous les trois », a-t-il glissé.

Concernant Memphis, le boss rhodanien se veut plus précis. Il n'a pas renoncé à une prolongation au delà de 2021 : « Je lui ai fait une proposition pour renouveler qui en principe ne se refuse pas, sauf si on est en fin de contrat. Je suis en harmonie avec ma conscience. Je lui ai fait une belle proposition. Sinon on a Rayan Cherki. J'en ai parlé avec Rudi Garcia, si Memphis nous quitte, Rayan prendra plus de place. On croit beaucoup en lui, il a du Memphis ».





Jeff Reine-Adélaïde se fait sérieusement recadrer

JMA est aussi revenu sur la sortie de Jeff Reine-Adélaïde dans L'Equipe. Une sortie qu'il a jugé déplacé : « Jeff a un très gros contrat. On lui a fait confiance. Juni a bien répondu le lendemain de cette déclaration inappropriée. Moi, je n'aime pas les gens qui disent qu'ils veulent partir de l'OL, je suis comme les supporters ».

Le président a également tenu à rappeler l'état d'esprit qui devait animer les joueurs de Rudi Garcia : « L’image de marque de Juninho, c’est que l’état d’esprit est aussi important que le talent. On doit jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. C’est pour ça que je ne veux pas laisser partir tous les joueurs. Si certains partent, ils seront remplacés ».