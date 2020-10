OL - Mercato : Depay clarifie sa situation et son avenir !

Plusieurs semaines que ça dure. Et que Memphis Depay, l'attaquant de l'OL, est annoncé partant. Lors du dernier mercato, bien entendu, et même lors du suivant, puisque certaines rumeurs, récentes, font état d'un accord du joueur avec le FC Barcelone pour le mois de janvier prochain.

Demeure une autre évidence : Depay est bel et bien à l'OL. Et a même fait face, il y a quelques minutes, aux journalistes, afin de donner de plus amples informations sur sa situation.

Extrait : "Que ce soit clair, je suis très fier de jouer pour l'OL et d'être le capitaine. Je pense que de nombreuses choses ont été mal comprises. Des clubs ont été intéressés, mais je suis là. Maintenant il faut penser au présent et parler de l'équipe. Depuis que le mercato est terminé, j'ai retrouvé une forme de paix. Je suis heureux et concentré sur mon club et sur le match qui arrive dimanche contre Strasbourg. Je me sens bien. J'ai joué deux matchs entier avec la sélection. Je dois encore travailler pour retrouver mon niveau d'avant. Je ne sais pas de quoi est fait l'avenir. C'est ma 4ème saison à l'OL. Je veux en profiter. J'aime ce club même si certains en doute. Mon objectif est que le club soit en Champions League."