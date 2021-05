OL - Mercato : Depay dit adieu à Aulas et met le doute au FC Barcelone

Zapping But! Football Club OL : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Memphis Depay joue souvent au bad boy mais il semble doux comme un agneau dans la vraie vie. Le milieu offensif néerlandais (27 ans) a ainsi tenu à faire ses adieux à l’OL dans L’Équipe en disant notamment tout le bien qu’il pense de Jean-Michel Aulas.

« Je n’ai que des sentiments positifs, ici, depuis le premier jour où j’ai été présenté au stade et où j’ai senti une connexion avec le président. J’aurais aimé lui offrir plus. Il a connu tellement d’années de gloire, avant… Il met son cœur et son esprit au service du club, a-t-il affirmé. La plupart des gens ne connaissent de lui que ce qu’ils voient à la télé. En vrai, il est direct, franc et honnête. Il est comme moi. Cela ne me gêne pas, c’est juste qu’on ne me connaît pas. Mais le président, vraiment, est un homme magnifique, que tout le monde respecte ici, et je voulais lui dire que j’ai été très heureux qu’il m’ait amené ici, avec Florian Maurice. Je sais qu’on restera en relation après mon départ. »

« Ce n’est pas encore clair »

Par ailleurs, Depay n’a pas confirmé son départ au FC Barcelone même si les discussions existent avec le club catalan. « Je veux aller dans l’un des deux ou trois meilleurs clubs des cinq grands championnats. Où ce sera, je ne sais pas encore, ce n’est pas encore clair, mais c’est mon objectif, a-t-il poursuivi. Je peux négocier un bon accord moi-même. Je veux savoir ce que mon futur club pense vraiment de moi, et le savoir en direct. Barcelone ? Ils ont manifesté de l’intérêt, mais d’autres clubs également. Et il n’y a rien de fait. Je vais me concentrer sur l’Euro, et je ne suis pas pressé. »