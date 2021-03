OL - Mercato : Memphis Depay peut oublier le FC Barcelone, il n'a pas le niveau

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Dimanche soir dernier, on ne l'a pas vu. Alors que l'OL comptait sur ses habituelles prouesses pour s'imposer face au PSG lors d'un match disputé à sens unique (2-4). Lui, c'est le Néerlandais Memphis Depay, en fin de contrat avec l'OL et qui espère, c'est un secret de polichinelle, rejoindre un cadre européen dans les prochains mois.

Le FC Barcelone est ainsi évoqué. Le quotidien catalan, Sport, défie même la tendance (le club blaugrana est criblé de dettes) en assurant que Depay rejoindra bel et bien le Barça la saison prochaine. Pourtant, et si l'on se fie à l'opinion de Jean-Michel Larqué, le Batave est loin, très loin même, d'avoir le niveau pour espérer un tel transfert. Attention, c'est du Jean-Mimi dans le texte, sauce RMC...

"Les années passent et cela ne se bouscule pas au portillon pour Memphis Depay. Son expérience a été peu concluante à Manchester United. C’est un bon joueur, mais je ne suis pas du tout d’accord avec Rudi Garcia quand il dit que c’est un "top player mondial". C’est un bon joueur, mais il y en a beaucoup de sa qualité. On peut citer des wagons de joueurs au moins aussi forts que lui. Contentons-nous de dire que c’est un bon joueur qui n’a pas réussi à franchir la marche de Manchester United. Je ne sais pas si libre, il trouvera un grand club. Il ne faut pas s’attendre à ce que Depay remplace les Luis Suarez, les Benzema et les grands de ce monde."