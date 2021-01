OL - Mercato : Depay prêt à snober CR7 et Messi pour Aulas ?

Memphis Depay continue de rester flou au sujet de son avenir mais commence à semer quelques indices sur ses réelles intentions. Après la victoire contre le RC Lens (3-2), le crack néerlandais de l’OL s’est laissé aller à une déclaration d’amour envers son club et Jean-Michel Aulas alors qu'il se sait courtisé par la Juventus Turin et le FC Barcelone.

« Si je reste à l'OL ? Je suis concentré ce que je fais ici. Je ne veux pas faire de déclarations pour le moment. Je ne veux pas faire de langue de bois. J'aime le Président de tout mon coeur. Je sais ce qui s'est passé les quatre dernières saisons. Profitons de ma présence ici peut-être jusqu'à la fin de la saison. On a une grande équipe c'est tout ce que j'ai à dire », a-t-il expliqué au micro de Canal+ Sport.

Concernant la place de leader de l’OL en L1, ce même Depay reste confiant pour la suite. « Si Lyon peut être champion ? On doit être concentrés, on ne regarde pas ce que font les autres, vous savez ce que j'ai l'habitude de dire. On gagne ce match et on se concentre sur le match prochain », a-t-il conclu.