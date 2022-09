OL – Mercato : des nouvelles révélations sur le transfert de Lucas Paqueta, Textor n’a rien pu faire

Zapping But! Football Club Olympique Lyonnais : Quel va être l'impact de Lacazette sur le Mercato de l'OL ?

Cet été, l’OL a accepté de se séparer de Lucas Paqueta, pour un transfert estimé à 60 M€. Le meneur de jeu brésilien a alors pris la direction de l’Angleterre pour signer à West Ham. Un choix fort, assumé par Vincent Ponsot, dans une interview à Olympique-et-Lyonnais.

« On a voulu défendre au mieux l’intérêt économique de l’OL »

« Il y a un aspect économique et un autre de savoir si le joueur veut faire partie du projet ou non. On a dit que le changement par rapport à l’année dernière était d’avoir des joueurs impliqués dans le projet. Il faut avoir envie de rester », explique le directeur du football de l’OL. « Avec Lucas Paqueta, on a eu des discussions en mars, en avril et même pendant l’été parce qu’il n’y avait pas forcément les clubs qu’il espérait ».

« Mais sa position a toujours été très claire : Lucas Paqueta souhaitait partir. On a recruté en anticipant ce départ. A partir du moment où il s’est mis d’accord avec un club, même si on espérait un plus grand club, on est entré dans la discussion et on a voulu défendre au mieux l’intérêt économique de l’OL », ajoute Vincent Ponsot. « Il a été très clair et sa position n’a jamais changé même avec l’arrivée de John Textor ».