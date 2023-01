Zapping But! Football Club Jean Michel Aulas peut-il vraiment quitter l'Olympique Lyonnais ?

Remonté depuis la défaite de l'OL contre Clermont (0-1) dimanche dernier, Laurent Blanc appuie de plus en plus pour renforcer l'effectif rhodanien en janvier... Et pas seulement avec l'arrivée de Dejan Lovren en défense. En effet, le « Président » a fixé la nouvelle priorité sur le recrutement d'une sentinelle pour amener du muscle dans son entrejeu. Sentinelle qui ne sera d'ailleurs pas Ellyes Skhiri (27 ans), retenu jusqu'à la fin de saison dans son club du FC Cologne.

Désireux de contenter le nouvel entraîneur des Gones afin que les dernières tensions ne virent pas en « guerre froide » à l'OL, Bruno Cheyrou essaie de faire une place dans l'effectif pour accueillir la recrue souhaitée par Laurent Blanc. Selon Foot Mercato, deux milieux lyonnais se seraient clairement vus indiquer la sortie sur cette fenêtre de janvier : Romain Faivre et Jeff Reine-Adélaïde. Deux éléments qui n'ont pas convaincu le Cévenol.

Info : l'OL veut faire du ménage au milieu de terrain

▪️ Bruno Cheyrou va essayer de sortir Reine-Adélaïde et Romain Faivre

▪️ les 2 joueurs pas chauds pour partir

▪️ Une sentinelle au profil athlétique est demandée et espérée par Laurent Blanc https://t.co/7fQbfgMtyZ — Sébastien Denis (@sebnonda) January 6, 2023

Faivre et Reine-Adélaïde cédés en janvier ?

Problèmes : respectivement achetés 18 et 24 M€, Faivre comme Reine-Adélaïde ont été victimes d'une grosse décote depuis leur arrivée entre Rhône et Saône... Et les deux éléments n'ont pas prévu de plier bagage sur le mois de janvier. Selon l'insider Mohamed Toubache-Ter, l'ancien Brestois – recruté il y a tout juste un an – a été proposé à Montpellier.

D'après « FM », le départ de ces deux éléments (et les économies réalisées) pourrait permettre la venue d'un latéral droit pour concurrencer Malo Gusto. Une demande de Laurent Blanc contraint d'utiliser le très jeune Saël Kumbedi actuellement...